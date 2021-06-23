На Казанском пороховом заводе создадут индустриальный парк

«Казанский государственный казенный пороховой завод» планирует создание индустриального парка, площадка комплекса превысит 81 га земель предназначения, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.



Создание парка позволит создать порядка 300 новых рабочих мест на первом этапе. Расположение парка в черте города в министерстве считают преимуществом, поскольку обеспечивается транспортная доступность производственной площадки и развитым научным потенциалом, а также трудовыми ресурсами.

Фото: Давид Казанский

Пороховой завод разработал концепцию и технико-экономическое обоснование проекта. Строительство завершат в 2024 году.

Маргарита Головатенко