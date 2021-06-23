Избитый Кокориным и Мамаевым водитель отсудил у нападавших 200 тысяч рублей

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в ходе драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, отсудил у нападавших 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тыс. рублей с каждого из четырех нападавших в пользу Соловчука. При этом истец изначально запрашивал компенсацию вреда здоровья в размере 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч с четырех обвиняемых.

«Исковые требования удовлетворены частично, суд постановил взыскать с четырех ответчиков по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы. 17 сентября футболисты были освобождены по УДО. Чуть позже приговор отменили.