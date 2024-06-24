Доля учителей дошкольного и начального образования в Татарстане выше, чем в среднем по ПФО

Фото: Максим Платонов

Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по доле учителей с минимальной требуемой квалификацией для дошкольного образования. Этот показатель составляет 97,61%. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения России, узнало «Реальное время».



Первые три места занимают Оренбургская область (98,44%), Мордовия (97,73%) и Ульяновская область (97,56%). Однако за последние три года количество учителей в Татарстане снизилось с 98,63% в 2021 году до 97,61% в нынешнем.

Ситуация с педагогами начальной школы в республике лучше: Татарстан занимает второе место среди всех регионов Приволжского федерального округа, уступая лишь Оренбургской области (98,93%). В Татарстане доля учителей составляет 98,9%. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,88% с 98,02%.

Оба показателя в Татарстане выше средних значений по ПФО. Для педагогов дошкольного образования средний показатель по округу составил 94,35%, а для учителей начальной школы — 97,75%.

Учителя должны не только глубоко знать преподаваемый предмет, но и обладать универсальными компетенциями, как показало исследование Президентской академии (РАНХиГС), результаты которого опубликовала газета «Ведомости».

Рената Валеева