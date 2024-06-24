В российских школах могут ввести оценку за поведение

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Минпросвещения России не против введения оценки за поведение в российских школах, однако необходимо определить критерии ее выставления, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом он рассказал на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека по образованию, сообщает «Интерфакс».

На мероприятии также выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, который предложил вернуть такую оценку. По его словам, дети, у которых по поведению двойка, не должны допускаться к государственным экзаменам.

Кравцов поддержал идею о введении оценки за поведение, но подчеркнул, что необходимо разработать четкие критерии и определить, кто будет выставлять эту оценку — учитель или педагогический состав.

Напомним, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Депутаты отметили, что для эффективной подготовки к ЕГЭ учащимся приходится дополнительно заниматься с репетиторами, услуги которых зачастую недоступны для многих семей из-за высокой стоимости. Более того, иногда для выпускников, получивших высокие баллы, не остается мест в вузах из-за победителей и призеров олимпиад.