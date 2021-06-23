В Казани по программе «Наш двор» закончили ремонт первого в этом году объекта

В Казани по республиканской программе «Наш двор» закончили капитальный ремонт первого в этом году объекта — территории, объединяющей двор у дома №154 по улице Краснококшайской и домов №8, №10 и №12 по улице Повстанческой.

К благоустройству приступили в начале мая. На работы выделили чуть больше 10 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

На отремонтированной дворовой территории оборудовали безопасные пешеходные дорожки, детскую площадку, установили новые скамейки и высадили деревья. У жильцов появились современные домофоны, а на зданиях установили камеры видеонаблюдения.

Фото: kzn.ru

На тепловом пункте во дворах появился мурал с бабушкой, которая держит в руках бэлеш. На торцах здания художники нарисовали русские и марийские узоры.

Всего в 2021 году в Казани по программе «Наш двор» планируется благоустроить дворовые территории общей площадью 524 тыс. кв. метров. На это выделено 2,3 млрд рублей.



Татьяна Демина