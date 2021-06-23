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Власти Бурятии объявили с 27 июня по 11 июля локдаун

14:46, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Бурятии объявили с 27 июня по 11 июля локдаун
Фото: Максим Платонов (архив)

В Бурятии дни с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими, с целью «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд».

На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ, пишет «РИА Новости».

Власти Бурятии также ограничат допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у московского Кремля нет данных о намерениях властей какого-либо из регионов ввести полный локдаун. Он также заверил, что этот вопрос не обсуждается на федеральном уровне.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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