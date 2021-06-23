Власти Бурятии объявили с 27 июня по 11 июля локдаун

Фото: Максим Платонов (архив)

В Бурятии дни с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими, с целью «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд».

На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ, пишет «РИА Новости».

Власти Бурятии также ограничат допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у московского Кремля нет данных о намерениях властей какого-либо из регионов ввести полный локдаун. Он также заверил, что этот вопрос не обсуждается на федеральном уровне.



Татьяна Демина