Новости общества

21:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спектакль театра им. Галиаскара Камала удостоен «Золотой маски»

21:37, 24.06.2024
Спектакль театра им. Галиаскара Камала удостоен «Золотой маски»
Фото: Максим Платонов

В Москве прошла церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Спектакль «Муть. Мухаджиры», поставленный в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, был признан лучшим спектаклем большой формы. Церемония награждения проходила в Театре имени Евгения Вахтангова.

Постановка «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова была отмечена как лучший спектакль малой формы.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также