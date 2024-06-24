Спектакль театра им. Галиаскара Камала удостоен «Золотой маски»
В Москве прошла церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Спектакль «Муть. Мухаджиры», поставленный в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, был признан лучшим спектаклем большой формы. Церемония награждения проходила в Театре имени Евгения Вахтангова.
Постановка «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова была отмечена как лучший спектакль малой формы.
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