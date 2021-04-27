Итоги дня: обыски на оборонном предприятии в Челнах, майские каникулы для школьников, штраф Apple на $12 млн
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 27 апреля:
- В Казани в многоквартирном доме на улице Батыршина произошел пожар, а перед этим взрыв. На семи этажах в подъезде выбило стекла. Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. В соцсетях сообщили, что взрыв произошел якобы во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ. Житель квартиры сообщил правоохранителям, что изготавливает пиротехнику. Информацию об обыске и возгорании веществ при изъятии подтвердили в МВД по РТ. Позднее СМИ сообщили о повторном возгорании, однако в МЧС это опровергли, отметив, что происходило тление из-за ворошения пожарного мусора. Прокуратура сообщила о предстоящей доследственной проверке по факту возгорания.
- Сегодня правоохранительные органы начали проводить обыски на оборонном предприятии «Ремдизель» в рамках уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова, которое ведется с 2019 года. Манасипова подозревают в мошенничестве с продажей несертифицированных грузовиков. По версии следствия, на двигатели грузовиков КАМАЗ от «Евро-0» до «Евро-3» перебивались сертификаты на более высокий класс двигателя «Евро-4». При этом покупатели знали, что приобретают грузовик с двигателем низкого экологического класса. Известно, что пока никого не задержали.
- В Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, из них 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. В республике планируется построить 55,5 км дорог и отремонтировать 739,2 км.
- На совещании по вопросу строительства трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, заместителей министра транспорта РФ Андрея Костюка и Василия Десяткова, врио руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова сообщили, что общая протяженность участка М-7 составит 89 км. Предполагается, что обход Набережных Челнов и Нижнекамска позволит перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку.
- Предложенное президентом России Владимиром Путиным продолжение трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга пока не планируется делать платным. Платным будет лишь строящийся сейчас участок от Москвы до дороги Шали — Бавлы, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин. Он пояснил, что участок М-7 «Волга» за Набережными Челнами (от населенного пункта Сосновый бор), являющийся сейчас дорогой третьей технической категории, расширится до четырех полос движения.
- Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. В детских садах в дополнительные выходные 4—7 мая организуют дежурные группы. На дополнительные каникулы в мае могут уйти и студенты вузов. В этом случае каникулы будут определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса.
- 18% россиян изменили свои планы на майские праздники после новостей о том, что они продлятся 10 дней. До указа о выходных на дачу собиралось 11% опрошенных россиян. Теперь же их число увеличилось до 13%. Провести майские каникулы в городе собрались 55% россиян, до указа о выходных — 52%. Также выросло число граждан, планирующих выезд на природу (6% и 7%), поездку в другой город или путешествие в пределах страны (2% и 3%).
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую корпорацию Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS. В Apple заявили, что намерены обжаловать решение ФАС. История началась в 2019 году — тогда российский разработчик пожаловался на отклонение версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). При этом Apple выпустила приложение Screen Time («Экранное время»), которое по своим параметрам совпадает с программой отечественной компании. По мнению антимонопольщиков, Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.
- Президент России Владимир Путин призвал законодателей «не раскачивать ситуацию» в ходе избирательной кампании и быть ответственными по отношению к народу. Российский лидер призвал вести конкурентную борьбу, уважая своих оппонентов, честно и в строгом соответствии с законом и политической этикой.
- Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими. Ходатайство подала прокуратура. Это решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК*, ФЗПГ* и «Штабам Навального» запрещается размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Также сотрудникам этих организаций нельзя пользоваться банковскими счетами и переводами, за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. (*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами).
- Ростехнадзор потребовал приостановить строительство установки производства малеинового ангидрида и объектов общезаводского хозяйства застройщика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Ведомство проводило внеплановую выездную проверку в период с 11 по 31 марта 2021 года, в ходе которой обнаружило нарушения обязательных требований в сфере градостроительной деятельности: отступления от проектных решений, которые затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства.
- К спецкору Meduza* Кристине Сафоновой пришел участковый, который представился Евгением Решетняком. По его словам, начальство не сообщило, зачем его отправили к журналистке. Он передал, что Сафоновой позже позвонят по телефону. (*СМИ, признанное в России иноагентом).
- В Москве задержали корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. Еще полицейские пришли к сотруднику радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко. Сообщалось о задержании журналиста «Комсомольской правды» Александра Рогозы. Визиты полицейских к журналистам связаны с их работой во время акции протеста 21 апреля.
- Заместитель гендиректора компании Азат Ягафаров сообщил, что снижение инвестиций «Татнефти» в добычу с 2021 по 2030 год оценили в 225 млрд рублей. Сокращение произошло на фоне налоговых изменений. Падение добычи компании оценивается в 98 млн тонн. Ягафаров считает, что до 2030 года потери бюджета могут составить 1 трлн рублей. У компании есть опасения, что иностранные проекты будут более выгодными по сравнению с отечественными и это приведет к оттоку инвестиций.
- Правительство России продлевает программу туристического кешбэка. Для этого будет выделено еще 4,7 млрд рублей. Программу запустили в прошлом году. В марте на ее третий этап было направлено еще 2 млрд рублей — этой возможностью уже воспользовались почти 700 тысяч человек.
- В России в прошлом году на борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета. 265 миллиардов рублей на эти цели уже направили в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Путин раскритиковал учебники по истории, в которых недостаточно подробно освещены события Сталинградской битвы. Пособия еще используются в колледжах. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в колледжах заменят эти учебники уже с 1 сентября. Там, где использовали такие материалы, будет усилен курс истории.
- 13-летняя школьница из Нижнекамска Эмира Мубаракова получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Девочка активно учит английский язык, и в прошлом году она спонтанно решила написать письмо королеве Великобритании Елизавете II. В письме она рассказала о себе и задала вопрос Ее Величеству: «Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?» Ответ пришел спустя четыре месяца. В письме королева поблагодарила девочку за внимание и пожелала успехов.
- Прокурор Татьяна Паршинцева попросила приговорить бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста издания Meduza* Ивана Голунова, к лишению свободы от 7 до 16 лет. Им вменяются превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК). Для Игоря Ляховца попросили назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева — 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. (*СМИ, признанное в России иноагентом).
- Писательница Гузель Яхина лично представит свою новую книгу казанцам в мае. Встречи пройдут в Доме Аксенова, в новом здании Нацбиблиотеки и в Свияжском музее.
- В Госдуму был внесен законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет животных. Его предложило Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. Авторы выделяют положительные стороны чипирования: например, оно поможет облегчить поиск потерявшегося питомца, привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улице и прочее.
- Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к 6 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека. Девушка умерла в прямом эфире блогера.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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