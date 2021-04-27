Строительство трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска пройдет в три этапа

В Казани прошло совещание по вопросу строительства трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, заместителей министра транспорта РФ Андрея Костюка и Василия Десяткова, врио руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Общая протяженность участка М-7 составит 89 км, его будут строить в три этапа. Предполагается, что обход Набережных Челнов и Нижнекамска позволит перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку.

На совещании обсудили технические параметры и характеристики новой дороги, график строительства, возведение искусственных сооружений. Другие подробности пока не приводятся.