Правительство России выделило на продление туристического кешбэка 4,7 млрд рублей

Правительство России продлевает программу туристического кешбэка. Для этого будет выделено еще 4,7 млрд рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделим дополнительно 4,7 млрд рублей на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на ее третий этап было направлено ещё 2 млрд рублей. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 тысяч человек», — сказал Мишустин.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возмещение части стоимости детских путевок не касается уже приобретенных, но Кабмин «обратит внимание» на этот вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки. С августа прошлого года более 1 млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка — людям вернули порядка 4 млрд рублей.





Ольга Плешкова