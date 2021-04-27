Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах после критики Путина

Министр просвещения Сергей Кравцов во вторник заявил, что в колледжах заменят учебники по истории, в которых события Сталинградской битвы освещены недостаточно подробно. Убрать такие учебники из программы планируют уже с 1 сентября, сообщает «РИА Новости».



Еще Кравцов пообещал, что там, где использовали такие материалы, будет усилен курс истории.

Минпросвещения проверило учебники после критики от президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. В Минпросвещения после проверки обнаружили, что содержание учебника «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». Учебник 2013 года используется в училищах до сих пор.

Маргарита Головатенко