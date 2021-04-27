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Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах после критики Путина

15:58, 27.04.2021 1
Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах после критики Путина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр просвещения Сергей Кравцов во вторник заявил, что в колледжах заменят учебники по истории, в которых события Сталинградской битвы освещены недостаточно подробно. Убрать такие учебники из программы планируют уже с 1 сентября, сообщает «РИА Новости».

Еще Кравцов пообещал, что там, где использовали такие материалы, будет усилен курс истории.

Минпросвещения проверило учебники после критики от президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. В Минпросвещения после проверки обнаружили, что содержание учебника «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». Учебник 2013 года используется в училищах до сих пор.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    А чем МинПросвещения вообще занимается? Куда смотрели в 2013 когда подписывали документы для использования?! Опять бабло от издателей учебников? Но тогда это взятка в особо крупных размерах. Не только пересмотр учебников, но и ко ответу всех тех кто эти учебники одобрил.
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