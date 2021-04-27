Для экс-полицейских из дела Голунова прокурор запросила от 7 до 16 лет лишения свободы

Прокурор Татьяна Паршинцева попросила приговорить бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста издания Meduza* Ивана Голунова, к лишению свободы от 7 до 16 лет. Им вменяются превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК).

Для Игоря Ляховца попросили назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева — 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

*СМИ, признанное в России иноагентом.

Татьяна Леухина