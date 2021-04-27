Голикова: на борьбу с пандемией коронавируса в России выделили 609 млрд рублей в 2020 году

В России в прошлом году на борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

265 миллиардов рублей на эти цели уже направили в этом году, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За работу в «красной зоне» медикам выплатили 72 миллиарда рублей за прошедший период текущего года. В лечении коронавируса задействованы 920 тысяч медработников, уточнила она.

В России британский штамм коронавируса выявили в 48 регионах страны, южноафриканский — в 11. Новые штаммы выявили в 54 регионах страны, передает информагентство.

Вчера Голикова заявила, что в России не будут вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса в период майских праздников. В преддверии длинных выходных выпустят рекомендации.

Татьяна Леухина