День в истории 29 апреля: основали ЦСКА, родился глава Минюста Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 апреля 2024 года
29 апреля отмечаются Великий понедельник и Международный день танца. Три года назад скончался один из авторов редакции гимна Татарстана Борис Трубин, 30 лет назад Казанский мединститут получил статус государственного университета, 38 лет назад родился министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, 93 года назад была проведена первая опытная телепередача в СССР, 101 год назад был создан ЦСКА, 111 лет назад появилась застежка-«молния». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российская Премьер-лига: казанский «Рубин» сыграет против екатеринбургского «Урала».
Кто родился: Александр II и Ума Турман
- 1785 — немецкий изобретатель Карл фон Дрез (скончался 10 декабря 1851 года). Создал «машину для бега», которая представляет собой прообраз велосипеда. Также он разработал устройство для разлиновки нотной бумаги. Дрезу приписывают и авторство изобретения мясорубки.
- 1818 — российский император в 1855—1881 годах Александр II (скончался 13 марта 1881 года). Во время его правления было отменено крепостное право, за что император получил в народе прозвище Освободитель.
- 1899 — американский руководитель джаз-оркестра, один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века Дюк Эллингтон (скончался 24 мая 1974 года).
- 1958 — руководитель Управления Росреестра по Татарстану — главный государственный регистратор республики Азат Зяббаров.
- 1970 — американская актриса Ума Турман. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Опасные связи», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Дом, который построил Джек».
- 1986 — министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. С 2011 года был помощником прокурора республики, с 2014-го — первым заместителем министра юстиции Татарстана, а с 2017-го занял должность главы ведомства.
Кто скончался: архитектор Зимнего дворца и Альфред Хичкок
- 1771 — русский архитектор итальянского происхождения Франческо Растрелли (родился в 1700 году, точная дата неизвестна). Создал Зимний дворец в Санкт-Петербурге, ансамбль Смольного монастыря, Большой Петергофский дворец, Большой дворец в Царском Селе.
- 1980 — английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок (родился 13 августа 1899 года). Один из ведущих мастеров английского кино, создатель жанра триллера. В числе его работ: «Человек, который слишком много знал», «Ребекка», «Окно во двор», «Головокружение».
- 2018 — бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса (родился 8 августа 1929 года).
- 2021 — композитор, один из авторов редакции гимна Татарстана Борис Трубин (родился 28 июня 1930 года).
Праздники: Великий понедельник и День танца
- Международный день танца. Отмечается с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Дата приурочена ко дню рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, который вошел в историю как «отец современного балета».
- Великий понедельник. Первый день Страстной недели Великого поста и первый из шести самых важных дней в году для православных христиан.
События в истории: изобретена застежка-«молния», Россия получила фрагменты Янтарной комнаты
- 1770 — английский военный моряк Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в безопасной бухте. Кук совершил кругосветное путешествие на небольшом судне «Индевор». Целью экспедиции было определение берега Австралии, а особенно еще не исследованного восточного побережья. Экспедиция нашла на берегу залива много неизвестных видов растений, Кук назвал залив Ботаническим.
- 1891 — Московско-Рязанская железная дорога была переименована в Казанскую, поскольку ее строительство было решено продлить до Казани через Волгу. Дорога проходила по территориям Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской губерний. Этот проект запустил предприниматель Карл Федорович фон Мекк. После его смерти руководство взял на себя его сын Николай. В сентябре 1918 года дорога была национализирована.
- 1897 — английский физик Джозеф Томсон на заседании Лондонского королевского общества объявил об открытии им элементарной частицы — электрона. Томсон сделал открытие в ходе исследования прохождения электрического тока через разреженные газы. Тогда ученый обнаружил электрон и определил его заряд. Впоследствии Томсон разработал теорию движения частицы в магнитном и электрическом полях. За свое открытие Джозеф Томсон в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
- 1913 — шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал новое изобретение — застежку «молния». Первый патент получил Элайя Хоу еще в 1851 году, но его изобретение не нашло применения. Прототип в 1891 году запатентовал американский инженер-изобретатель Уиткомб Лео Джадсон, однако изобретение оказалось ненадежным, к тому же сложным в изготовлении. После многих рекламаций и на грани банкротства Джадсон привлек партнеров, в числе которых оказался Сундбек.
- 1918 — во время Гражданской войны в Финляндии началась Выборгская резня, которая продолжалась два дня, до 30 апреля. После захвата города белофинскими войсками были проведены аресты и массовые расстрелы в основном русского гражданского населения.
- 1923 — основан спортклуб ЦСКА. Это российский спортивный клуб, федеральное автономное учреждение Минобороны России. В этот день состоялся футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Команда вышла на поле с эмблемой ОППВ (Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча). Клуб стал называться «Центральным спортивном клубом армии» в 1960 году. Сейчас в ЦСКА состоят спортсмены из 126 городов России и развивается 72 вида спорта.
- 1931 — была проведена первая опытная телепередача в СССР. Во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) провели опыты по передаче в эфир радиоизлучения, которое генерировало телепередатчиком бегущий луч на волне 56,6 м. Во время трансляции была передана только одна небольшая фотография.
- 1932 — в СССР создали бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ). После разрушения основных институтов страны для создания новых требовалось много ресурсов. Некоторые функции государства по охране порядка возложили на рабоче-крестьянские формирования, народные дружины. Дружинники имели многие полномочия, права и обязанности милиционеров: они могли самостоятельно задержать нарушителей, носить оружие.
- 1994 — Казанский медицинский институт получил статус государственного медицинского университета. Учебное заведение с 5 ноября 1930-го было самостоятельным институтом с лечебным и санитарно-гигиеническим факультетами. Позже добавились педиатрический, стоматологический и фармацевтический факультеты.
- 2000 — Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Во время Великой Отечественной войны немецкие войска вывезли ее в Кенигсберг. Янтарная комната бесследно пропала, пока шел штурм города советскими войсками.
- 2002 — в Обнинске был остановлен реактор первой в мире Обнинской АЭС. Она стала памятником атомной промышленности.
- 2005 — Рустам Минниханов вновь был избран премьер-министром Татарстана. Кандидатуру Рустама Нургалиевича на рассмотрение депутатов внес первый президент республики Минтимер Шаймиев. На посту, как отмечали тогда в СМИ, премьер много внимания уделял интернет-порталу «Электронный Татарстан» и требовал от подчиненных использования современных информационных технологий.
- 2020 — Центробанк выпустил памятную монету к 100-летию ТАССР, сделанную из серебра 925-й пробы. Ее номинал — 3 рубля. На монете размещено рельефное изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец.