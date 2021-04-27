Прокуратура проведет проверку по факту возгорания в жилом доме на Батыршина в Казани

По факту возгорания в Казани в доме №29 по улице Батыршина будет проведена доследственная проверка. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

И.о. прокурора Московского района Казани Марат Мустафин выехал на место пожара. Прокуратура района контролирует ход проверки.

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир: полицейские проводили там обыск и обнаружили порох, патроны различного калибра и другие компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. При изъятии веществ полицейскими произошло возгорание. Сначала о происшествии сообщили в соцсетях.

Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.



Алексей Нечаев