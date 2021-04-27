В Казани произошел пожар в жилом доме на Батыршина — соцсети сообщили о взрыве перед ним

В Казани в многоквартирном доме перед пожаром произошел взрыв. На семи этажах в подъезде выбило стекла, сообщается в telegram-канале Mash Iptash.

По данным МЧС, сообщение о пожаре по адресу Батыршина, 29 поступило в экстренные службы в 12.19. Создалось сильное задымление.

Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления. Их спасли при помощи масок спасаемого капюшонного типа от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, вывели по лестничному маршу.

Сейчас на месте работают три звена газодымозащитной службы пожарной охраны. Они тушат пожар, проверяют помещения на присутствие людей.

В 12.44 — локализация, в 12.49 — ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире на площади 50 кв. м. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Причину пожара предстоит установить пожарным дознавателям Государственного пожарного надзора.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ подчеркнули, что стекла пришлось разбить пожарным, чтобы жильцы не получили отравление продуктами горения. Окно на втором этаже они открыли.

Татьяна Леухина