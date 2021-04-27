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Промышленность

Ростехнадзор потребовал приостановить стройку на объекте «Татнефти»

11:56, 27.04.2021 2

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовало приостановить строительство установки производства малеинового ангидрида и объектов общезаводского хозяйства застройщика ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Ведомство проводило внеплановую выездную проверку в период с 11 по 31 марта 2021 года.

Во время проверки инспекторы обнаружили нарушения обязательных требований в сфере градостроительной деятельности: отступления от проектных решений, которые затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Материалы направили в Арбитражный суд Татарстана с требованием приостановить деятельность участка «Блок №6. Контроллерная, совмещенная с операторной», сообщила пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

В прошлом году Приволжское управление Ростехнадзора обнаружило ряд нарушений при строительстве объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) и установки каталитического крекинга на нефтекомплексе ТАНЕКО.

Татьяна Леухина
ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Болты не те, как в НКНХ, приготовтесь всё без боя отдавать...
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  • Анонимно 27 апр
    Где это строительство ведется, почему никто не пишет.
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