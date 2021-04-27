В МВД по Татарстану подтвердили информацию о возгорании взрывоопасных веществ в квартире на Батыршина

Сегодня, 27 апреля, во время обыска в квартире одного из жильцов многоквартирного дома на улице Батыршина в Казани сотрудники уголовного розыска МВД по РТ нашли порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Об этом заявили в пресс-службе МВД по РТ.

Во время их изъятия произошло возгорание. Пожар локализовали в кратчайшие сроки. Сейчас подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сегодня в социальных сетях сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Батыршина в Казани. По некоторым данным, перед возгоранием был слышен взрыв. Сообщалось о выбитых стеклах в подъездах на семи этажах.

Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Открытое горение ликвидировали в двухкомнатной квартире на площади 50 кв. м. В ГУ МЧС РФ по РТ пояснили, чтобы выпустить дым, пожарные открыли окно на 2 этаже, на остальных этажах стекла пришлось разбить. Это делалось для того, чтобы жильцы не получили отравление продуктами горения.



Татьяна Леухина