Трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной

Фото: Автодор

Предложенное президентом России Владимиром Путиным продолжение трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга пока не планируется делать платным. Платным будет лишь строящийся сейчас участок от Москвы до дороги Шали — Бавлы. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин.

— В первую очередь коридор продолжится по существующей автомобильной дороге М-7 «Волга» I технической категории. Разговор о переводе на платную основу автомобильной дороги М-7 «Волга» сегодня не поднимается, и вопрос о том, что эти участки станут платными, не обсуждается. В дальнейшем коридор существующей дороги М-7 в районе 1 166 км, не доезжая до границы Татарстана, уйдет выше, в сторону Екатеринбурга. То есть это уже будет участок нового строительства, а вся остальная трасса пойдет по существующему коридору, — сказал он.

Замминистра пояснил, что участок М-7 «Волга» за Набережными Челнами, от населенного пункта Сосновый бор, являющийся сейчас дорогой третьей технической категории, расширится до четырех полос движения. В трассировку новой дороги войдет обход городов Набережные Челны и Нижнекамск с мостовым переходом через реку Кама. Сегодня этот вопрос президент РТ обсуждает с прибывшей в Казань делегацией Росавтодора.

Стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург может составить около 850 млрд рублей, подсчитали эксперты. Строительство трассы Москва — Казань оценивалось в 650 млрд рублей. ГК «Автодор» (единый оператор платных дорог в России) уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы. Строительные работы могут начать в 2022 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главный инженер Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Валерий Тимашов добавил, что М-12 будет пересекать Татарстан на 5 федеральных дорогах, в том числе Цивильск — Ульяновск, Казань — Буинск — Ульяновск, Казань — Оренбург, Сорочьи Горы — Шали.

— Дорога Сорочьи Горы — Шали в дальнейшем будет переводиться в федеральную собственность. Решится вопрос в 2021 году. И на 856 км будет выход на М-7. С 856-го по 971-й — это Мамадышский район — дорога первой технической категории, и с 971 км сегодня с участием первых лиц обсуждался вопрос по обходу. Участок 88,9 км разделен на три этапа. На сегодняшний день мы готовим пакет документов для экспертизы. После обхода дорога выходит на 1071 км федеральной трассы М-7, и с этого момента до границы с Башкирией (1166 км) пришло задание от Росавтодора отработать под категорию 1 Б, — сказал он.

Далее трасса М-12 заходит на территорию Башкирии и дальше уходит на Екатеринбург. В рамках строительства этой трассы Татарстану придется построить 90-километровый обход в районе Набережных Челнов и реконструировать 90 км полотна до границы с Башкирией.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, и уточнил, что ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что поручение президента будет выполнено в срок «благодаря сокращению излишних требований, проектированию технологий и командной работе».