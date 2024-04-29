«КОС-Синтез» — чемпионы!

В регби есть «Красный Яр», а в водном поло — Яр золотой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Уверенная домашняя победа «КОС-Синтеза» во втором финальном матче вернула казанцам золото в водном поло. Евгений Ярощук с подопечными переиграл куда более опытного Владимира Карабутова, после чего мокрый и счастливый обнимался с товарищем по ватерпольной секции «Синтеза», а ныне министром спорта республики Владимиром Леоновым. Подробности в материале спортивной редакции «Реального времени».

Супераншлаг на трибунах, супернапряжение в воде

Ко второму матчу финальной серии главные тренеры обеих команд Евгений Ярощук и Владимир Карабутов подошли, прибавив еще по году в свой жизненный багаж. Ярощук отметил свой «день варенья» 21 апреля, Карабутов припозднился с празднованиями на день, будучи рожденным 22-го, аккурат вместе с дедушкой Лениным.

Первым, кого встретил ваш корреспондент у бассейна, был «синтезовский» фанат Андрей, один из самых спортивных отцов Казани. Один его сын — Богдан, лидер «КОС-Синтез-УОР», второй — Алексей играет в плей-офф хоккейного чемпионата Казахстана. Сам Андрей приехал поболеть за главную ватерпольную команду Казани, перед матчами пообщался с судейским дуэтом Олега Белошниченко и Аркадия Воеводина. Атмосфера была самая благостная, ничто не напоминало о том, что через час с небольшим в бассейне развернется битва за золото.

Предстоящие длительные выходные ничуть не сократили количество потенциальных болельщиков на трибунах «Казаньоргсинтеза». К началу поединка установился аншлаг, и тем, кто припоздал, пришлось стоя наблюдать за происходящим. Собралось много молодых ватерполистов, которые пришли в ожидании золотых медалей для старших товарищей и призовых футболок, которые разыгрывает клуб в перерывах игры, для себя. Умудренные опытом пацаны советовали остальным спуститься вниз, к первым рядам, поскольку футболки могли не долететь до верхних рядов, а уже упомянутого Белошниченко называли Бэлеш-Ниченко. Никакой фамильярности в этом нет, просто и фамилия звучит похоже, и судья зачастую работает на детских соревнованиях и знаком юным ватерполистам не понаслышке.

Забегая вперед: футболки на финале не разыгрывались, и это правильно, поскольку могла бы возникнуть опасная давка, зато ваш корреспондент приметил футболку ватерпольного клуба «Рисан» на легенде казанского водного поло Хайдаре Хисматуллине. «Она древняя», — пояснил Хайдар Нуруллович, но тут важно то обстоятельство, что футболка эта любительского клуба из экс-Югославии, сейчас Черногории. Для понимания, в прежние времена работы Хайдара Нурулловича в «Синтезе» мы были наравне с клубами только такого уровня.

Перед матчем прошла церемония чествования юных ватерполистов сборной Татарстана, которые выиграли первенство до 16 лет под руководством тренера Сергея Дудкина. Трибуны полны, ВИП-ложа блещет. Вода нетерпеливо плещет, судья заливисто свистит... Начали!

То ли блок, то ли сейв превратился в голевой пас

Прошла какая-то пара минут, и болельщиков как холодным душем окатило. Тимур Шайхутдинов, Роман Усов, два воспитанника казанского водного поло, делали все, чтобы финальная серия вернулась в Волгоград, установив счет 2:0. У «КОС-Синтеза» не попадали в цель броски Сергея Лисунова, Аделя Латыпова, но выручили удаления соперников, когда Артема Одинцова и Арслана Закирова дважды выводили один в один с Василием Федотовым. Степан Андрюков своим голом вывел Волгоград вперед, и команды ушли на первый перерыв, оставляя тревожное послевкусие. Дело в том, что удалялись волгоградцы в первом периоде куда чаще казанцев, пять к одному, иными словами, проведя две с половиной из восьми минут игрового времени в меньшинстве. Но из пяти удалений «КОС-Синтез» реализовал менее половины — два, в то время как у спартаковцев была 100-процентная реализация. Было понимание, что дальше так продолжаться не может, в конечном счете количество удалений должно было более-менее сравняться... Мы же играли не с аналогом «Филадельфии Флайерс» 70-х годов или подмосковного «Витязя» нулевых, команд, которые готовы были снести противника с пути.

Под эти размышления вашего корреспондента команды провели большую часть второго периода, не меняя счета, пока, наконец, синтезовец Иван Васильев не реализовал выход один на один. Его отправил в прорыв то ли блок Артема Одинцова, то ли сейв Игоря Чиркова, как бы то ни было, это был любопытный момент, когда одно удачное игровое действие автоматически превращается в другое, голевую передачу. А затем Арслан Закиров вывел казанцев вперед — 4:3. Как же удачно сработали селекционеры «КОС-Синтеза» в межсезонье, когда вернули в Казань Закирова и пригласили Васильева, двух чемпионов страны прошлого года в составе «Спартака». Сейчас они забили три из четырех первых мячей казанской команды.

Тут еще до конца игры удалился волгоградец Артем Ашаев. Скрасить этот неприятный факт спартаковцам помог гол Сергея Буланаева, встреченный радостью некоторых болельщиков на той части трибуны, где находился корреспондент «Реального времени». Все-таки и Буланаев, и ранее забивавшие Усов с Шайхутдиновым — местные воспитанники, неудивительно, что их близкие приходят поболеть за своих. Гол Буланаева пришелся на третий период, который синтезовцы выиграли за счет двух мячей Сергея Лисунова (первый гол с позиции столба в этой игре), затем Латыпов со второй попытки реализовал численное преимущество — 6:4. С ходу реализовать большинство не удалось, несмотря на наставления Евгения Ярощука во время взятого тайм-аута, но терпеливые казанцы подобрали отскок, а дальнейшее было делом техники, которая у Аделя на высшем уровне.

Перед воротами — забор, за воротами — сушь

Со счета 6:4 выходить на заключительный период приятно, как вкушать сладкую вату, которой в фойе одаривали всех желающих. Еще более приятно, что Игорь Чирков навесил на ворота амбарный замок, не пропустив во втором периоде ни разу, и если бы не гол Буланаева, то именно действия Чиркова в завершении финального противостояния с Волгоградом можно было бы использовать как маркетинговый ход при рекламе детских памперсов и гигиенических прокладок, типа: наши памперсы-подгузники такие же сухие, как ворота ватерпольного «КОС-Синтеза». Также приятно было от импровизированного забора, который выстраивали своими руками защитники казанцев, не дав реализовать, к примеру, удаление Эмиля Зиннурова. Наконец, количество удалений медленно, но верно уравнивалось. К заключительному периоду их было семь у нас, восемь у Волгограда, причем парадоксально, но, удаляясь чаще, чем соперники по финалу, «КОС-Синтез» выиграл второй и третий периоды.

В начале заключительного периода Никита Деревянкин броском с разворота сделал счет 7:4. В концовке третьего периода отличиться таким же способом не смог Лисунов, поскольку его хитрый бросок парировал Федотов, а вот Деревянкину повезло. И что особенно важно: его гол состоялся на исходе времени, отведенного на атаку. Пожалуй, этот гол, как ранее мяч Ивана Васильева в моменте, когда Волгоград застрял в атаке, а затем, после мяча Деревянкина, супергол Одинцова окончательно надломили противников. Артем бросал метров с десяти также на исходе времени, отведенного на атаку, когда проще было отбросить мяч и уже плыть в оборону. Но Одинцов из сложнейшей позиции бросил, сделав преимущество казанцев двукратным — 8:4. До конца матча оставалось ровно пять минут, но после этого гола игры как таковой уже не было. Это как колокол Эрнеста Хемингуэя, который прозвонил по надеждам волгоградцев отыграться. Как отыгрываться, если Одинцов доминирует над мячом, который играет с ним в нечто вроде «кручу-верчу, обмануть хочу». Как отыгрываться, если Чирков тащит даже броски с точки пенальти. Как отыгрываться, если на бортике у «КОС-Синтеза» золотой Яр — Евгений Ярощук, который пришел, увидел, победил в дебютном сезоне с основной командой. Сезоне, перед стартом которого в клубе не знали, кого поставить на тренерском мостике, не спеша довериться своему воспитаннику, столько лет отработавшему в тренерском штабе Ирека Зиннурова и в молодежной команде, что грозил превратиться в некий символ, который даже не рассматривали бы на место главного.

Два матча выиграли с общим счетом 19:9

Когда Ярощука после чемпионского купания поздравлял Владимир Леонов, то обнимал он его гораздо дольше остальных, не опасаясь испачкать костюм о мокрого товарища по ватерпольной секции «Синтеза» начала девяностых. Возможно, они просто обнялись, ничего не говоря друг другу. Поскольку итоговые цифры на табло были многозначительнее любых слов — 9:4, с учетом первого матча — 19:9. Давно никто так не выигрывал в финале.

Так же крепко обнимались Игорь Чирков и Эмиль Зиннуров, воспитанники другого года рождения — 1999-го, уже куда более успешного, чем выпуск старших товарищей. Но и тут была символичность, поскольку нынешнее золото было ими заслужено целиком и полностью, а не высижено за спиной старших товарищей. Которые щедро делили радость с близкими. Как начинался ватерпольный вечер с награждения молодых синтезовцев, так и завершался награждением, закольцевав сюжет золотой ватерпольной субботы в Казани. Награждением, в котором принимали участие и стар и млад. И Арслан Закиров, который шел на церемонию за очередным золотом, чуть отставая от бриллианта своей семьи, маленькой девчушки в футболке под номером семь, его игровым номером. И Артем Одинцов, которого тормошил сын, и Адель Латыпов, общавшийся с дочерьми. И Сергей Лисунов, который в общей массе отцов вообще выглядел как цыганский барон, облепленный наибольшим количеством детей, в числе которых, кажется, была парочка отпрысков партнеров по команде, но со всеми капитан нашел время и возможность пообщаться.

И как пребывала Казань безмятежной за час до финальной схватки, так же безмятежной она предстала через час, после победы синтезовцев, когда в общей массе прохожих прогуливался со своей девушкой Аскар Махиянов. Новоиспеченный чемпион России, первый для «столицы чемпионов» Казани в 2024 году.