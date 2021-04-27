Снижение инвестиций «Татнефти» в добычу до 2030 года оценили в 225 млрд рублей

Снижение инвестиций «Татнефти» в добычу с 2021 по 2030 годы оценили в 225 млрд рублей. Сокращение произошло на фоне налоговых изменений, сообщил на сессии Национального нефтегазового форума заместитель гендиректора компании Азат Ягафаров.



По его словам, падение добычи компании оценивается в 98 млн тонн. Ягафаров считает, что до 2030 года потери бюджета могут составить 1 трлн рублей. У компании есть опасения, что иностранные проекты будут более выгодными по сравнению с отечественными, и это приведет к оттоку инвестиций, сообщает «Интерфакс».

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Ранее Fitch подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Татнефти» на уровне «BBB-», прогноз — стабильный. По данным аналитиков, рейтинг татарстанской компании обусловлен низким уровнем долга и прогнозируемым сохранением существенных объемов добычи. Негативно на рейтинг влияет слабое качество корпоративного управления и финансовая поддержка другим организациям.

Маргарита Головатенко