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Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии — у него в прямом эфире умерла девушка

18:24, 27.04.2021
Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии — у него в прямом эфире умерла девушка
Фото: скриншот

Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к 6 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Напомним, в прямом эфире блогера умерла девушка, которую он выгнал на мороз и не пускал в дом несколько часов. Судмедэксперты обнаружили ряд травм на теле погибшей, в СКР считают, что блогер избил ее.

Алексей Нечаев
Общество
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