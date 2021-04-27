Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии — у него в прямом эфире умерла девушка
Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к 6 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека).
Напомним, в прямом эфире блогера умерла девушка, которую он выгнал на мороз и не пускал в дом несколько часов. Судмедэксперты обнаружили ряд травм на теле погибшей, в СКР считают, что блогер избил ее.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым