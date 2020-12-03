В Подмосковье задержали стримера Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка
В Подмосковье силовики задержали стримера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем ее смерть.
Следователи возбудили в отношении блогера уголовное дело, сообщает областное управление Следственного комитета.
Судмедэксперты нашли следы избиения девушки. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, а также субдуральную гематому, которая «образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу».
Сейчас продолжается проведение химико-биологического исследования. Сведения о беременности умершей не подтвердились.Происшествия
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