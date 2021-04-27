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Студенты вузов могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая

11:26, 27.04.2021
Студенты вузов могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая
Фото: kzn.ru

Студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий указ готовит Минобрнауки, сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев.

По его словам, дополнительные каникулы будут определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса, сообщает ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.

Ольга Плешкова
Общество
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