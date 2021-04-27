Студенты вузов могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая
Студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий указ готовит Минобрнауки, сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев.
По его словам, дополнительные каникулы будут определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса, сообщает ТАСС.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым