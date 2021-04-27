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Законопроект об обязательном чипировании животных внесли в Госдуму

17:10, 27.04.2021 5
Законопроект об обязательном чипировании животных внесли в Госдуму
Фото: pixabay.com

В Госдуму был внесен законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет животных. Его предложило Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. С текстом можно ознакомиться в электронной базе.

«В настоящее время положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

фото: pixabay.com

Также отмечается, что чипирование не используется повсеместно. Авторы законопроекта выделяют его положительные стороны.

Сообщается, чипирование поможет «облегчить поиск потерявшегося питомца; обеспечить возможность свободного путешествия с животным; привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу; обезопасить заражение общими для животного и человека заболеваниями. Данное нововведение также позволит, к примеру, решить проблему установления хозяина напавшей на человека собаки. Случаи нападения собак на людей достаточно распространены, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удается избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки практически невозможно».

В 2020 году в Казани чипировали 5 тысяч домашних животных. Об этом сообщили в исполкоме. Большинство чипированных — это мелкие животные, домашние питомцы. Также среди прошедших процедуру есть и 120 сельскохозяйственных животных.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Это делается для того, что бы взымать налоги с домашних животных.
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  • Анонимно 27 апр
    Интересно, как они будут чипировать бездомышей.
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    Анонимно 27 апр
    Отловят, проверят. Если не чипирована, то прочипируют и выпустят.
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  • Анонимно 28 апр
    А мышей как будут чипировать?
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  • Анонимно 28 апр
    домашних собак чипировать в обязательном порядке, бродячих на мыло, как было в советские времена, зато по улице можно ходить не опасаясь, развели гуманность, а как покусают так о гуманности ни одна покусанная душа не вспоминает
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