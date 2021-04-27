Суд в Москве ограничил деятельность ФБК* и Фонда защиты прав граждан*

Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) и «Фонда защиты прав граждан* в рамках иска о признании организаций экстремистскими. Об этом пишет ТАСС.

Ходатайство подала прокуратура. Это решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК*, ФЗПГ* и «Штабам Навального» запрещается размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Также сотрудникам этих организаций нельзя пользоваться банковскими счетами и переводами, за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности.

Заседание по поводу признания ФБК*, ФЗПГ* и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями состоится 29 апреля.



Вчера штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Леухина