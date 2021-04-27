Соцсети: взрыв в квартире на Батыршина в Казани произошел во время обыска

Взрыв перед пожаром в многоквартирном доме по улице Батыршина в Казани произошел якобы во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ. Об этом пишет telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, правоохранительные органы пришли с обыском в 6 утра к жильцу квартиры на втором этаже — 49-летнему мужчине. Им сообщили, что он изготавливает бомбы. Обыск проводили оперативники с кинологами.



В квартире обнаружили гильзы, провода, фитили и порох. Хозяин жилища объяснил это тем, что делает пиротехнику: салюты и фейерверки. Мужчина рассказал, что это его хобби.

Правоохранители приготовились изъять все, разложили предметы для описи. В этот момент раздался взрыв и начался пожар. Никто из находившихся в это время в квартире не пострадал.



В ГУ МЧС РФ по РТ ранее сообщили, что информация о пожаре по адресу Батыршина, 29 поступила в экстренные службы в 12.19. Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Открытое горение ликвидировали в двухкомнатной квартире на площади 50 кв. метров. Чтобы выпустить дым, пожарные открыли окно на 2 этаже, на остальных этажах стекла пришлось разбить. Это делалось для того, чтобы жильцы не получили отравление продуктами горения.



Татьяна Леухина