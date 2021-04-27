Путин призвал «не раскачивать ситуацию» в ходе избирательной кампании
Президент России Владимир Путин призвал законодателей «не раскачивать ситуацию» в ходе избирательной кампании и быть ответственными по отношению к народу:
— До сих пор не можем расхлебаться с некоторыми обещаниями, которые давались на выборах еще в 90-х годах.
Также российский лидер призвал вести конкурентную борьбу, уважая своих оппонентов, честно и в строгом соответствии с законом и политической этикой.
Напомним, «Реальное время» вело трансляцию послания президента России Федеральному собранию, в котором он обозначил пути развития страны после пандемии.
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