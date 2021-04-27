Исследование: 18% россиян изменили планы на майские праздники после новостей о том, что они продлятся 10 дней

18% россиян изменили свои планы на майские праздники после новостей о том, что они продлятся 10 дней. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Некоторые опрошенные рады дополнительному отдыху: у кого-то появилась возможность выбраться на природу, у кого-то — посвятить больше времени поездкам. Другие респонденты отмечают, что теперь поликлиники отказывают в проведении процедур на основании выходных.

До указа о выходных на дачу собиралось 11% опрошенных россиян. Теперь же их число увеличилось до 13%. Провести майские каникулы в городе собрались 55% россиян, до указа о выходных — 52%. Также выросло число граждан, планирующих выезд на природу (6 и 7%), также поездку в другой город или путешествие в пределах страны (2 и 3%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что до объявления дополнительных выходных работать в майские праздники собиралось максимальное с 2012 года число россиян — 17%. Сейчас их количество снизилось до 13%.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов со всех регионов России.

Пока что больше половины работодателей (54%) не приняли решение о том, будут ли работать их компании в период майских праздников с 1 по 10 мая, говорится в исследовании Headhunter.

Вчера Минтруд России разъяснил: нерабочие дни в майские праздники не станут основанием для автоматического продления отпуска. Также выходные с 1 по 10 число не служат основанием для снижения зарплаты.

Татьяна Леухина