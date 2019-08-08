ФАС завела дело на Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба завела дело на компанию Apple после жалобы «Лаборатории Касперского». У разработчика антивируса была отклонена версия программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

В результате этого новое обновление KSK лишилось существенной части функционала. В то же время Apple выпустила приложение Screen Time («Экранное время»), которое по своим параметрам совпадает с программой отечественного разработчика.

Ведомство пришло к выводу, что производитель гаджетов злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке iOS.

«По информации СМИ, помимо Kaspersky Lab еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time», — отмечается в сообщении пресс-службы ФАС России.

Ранее сообщалось, что Apple заявила о прекращении прослушки пользователей через голосовой помощник Siri.