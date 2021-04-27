В Татарстане в этом году на дорожные работы потратят 37,6 млрд рублей

В Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. Об этом сообщили на брифинге в кабмине РТ о начале выполнения программы дорожных работ в РТ и реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В республике планируется построить 55,5 км дорог и отремонтировать 739,2 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, на строительство и реконструкцию 53 объектов общей протяженностью 55,5 км, в том числе 7 мостов, потратят 5 млрд рублей. В 2021 году в эксплуатацию введут 6 мостов.

На капремонт 281 объекта общей протяженностью 145,4 км, в том числе 5 мостов, потратят свыше 11 миллиардов рублей. Еще 5 млрд рублей выделили на содержание региональных автомобильных дорог и на проектные работы.

Сейчас в Татарстане выполнили ямочный ремонт на площади 98 565 кв .м. Всего за год планируется выполнить порядка 900 тыс. кв. м ямочного ремонта, в том числе за весенний период — около 600 тыс. кв. м.

Также в этом году планируется обустроить подъездные пути к 30 фермерским хозяйствам и отремонтировать 21 подъездную дорогу к садовым обществам.

На проведение дорожных работ в Казани в этом году выделили 11,7 млрд рублей.



Татьяна Леухина