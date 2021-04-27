Школьница из Нижнекамска получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II

Школьница из Нижнекамска Эмира Мубаракова получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщают в татарстанских соцсетях.

Эльвире Мубараковой 13 лет. Девочка активно учит английский язык, и в прошлом году она спонтанно решила написать письмо Королеве Великобритании Елизавете II. В письме она рассказала о себе и задала вопрос ее Величеству: «Как можно жить такой наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время?»

Ответ пришел спустя четыре месяца. В письме Королева поблагодарила девочку за внимание и пожелала успехов, говорится в паблике «Мы — нижнекамцы».

Ольга Плешкова