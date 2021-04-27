Гузель Яхина лично представит свою новую книгу казанцам в мае

Гузель Яхина приглашает поклонников ее творчества встретиться и поговорить о новой книге «Эшелон на Самарканд» в мае. Об этом она написала у себя в аккаунте в Instagram.

Яхина отметила, что встречи пройдут:

5-го мая, в 18.00, — в Доме Аксенова;





6-го мая, в 19.00, — в новом здании Нацбиблиотеки, бывший НКЦ;





8-го мая, в 14.00, — в Свияжском музее.

«Нацбиблиотека и Свияжск откроют регистрацию ближе к концу недели, все детали лучше уточнять у них напрямую», — подытожила она.

Напомним, новый роман Гузель Яхиной «Поезд на Самарканд» поступил в продажу. Она работала над ним два с половиной года, повествование в нем начинается в Казани. Что стало отправной точкой в создании романа и будет ли по нему поставлен фильм, как это было после выхода книги «Зулейха открывает глаза», писательница рассказала в интервью «Реальному времени».

Алексей Нечаев