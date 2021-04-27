В Минпросвещения рассказали об учебнике, который раскритиковал Путин во время послания Федеральному собранию
Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и который раскритиковал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, используется в колледжах. Об этом заявили в Минпросвещения России.
«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», — передает ТАСС заявление ведомства.
Учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах. Эксперты считают, что сейчас в организациях среднего профессионального образования и профобучения нет качественного подбора учебной литературы.
Во время своего выступления перед Федеральным собранием Путин рассказал, что с удивлением смотрит некоторые современные учебники по истории, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.
комментарии
О ведении войн современные люди знают мало, поэтому тем более было важно понять людям сказанное через опыт дедов.
В том числе, что бы мы через их опыт расширяли кругозор в психотипах людей.
Но самое главное — это то, как самим не стать моральными и этическими чудовищами!
Бывает сила воли в человеке огромная, которая позволяет, например, выжить в страшных условиях. И может такая сила быть даже в хрупком теле.
Или ещё бывают такие смелость и сила, которые позволяют человеку других людей спасать, жертвуя собой. Это — уже не просто воля и мужество, а к ним сила любви добавлена! И может сила такая быть намного больше силы телесной!
Велика бывает сила любви, нежности: сила добра!
Если можно остановить врага миром — то это много лучше!
Если с любовью получается остановить зло, то человек, в котором зло пресечено, — часто преображается к добру.
А если насилием зло остановлено, то злодей обычно лишь укрепляется в своей ненависти. Но зато людей других от него защитить, может быть, и удаётся.
Важно, что рассказывать о войне нужно тогда, когда услышать люди готовы будут…
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О принципах воспитания у Адмирала Нахимова.
Особо важное место в развитии военно-морского искусства занимает система воспитания, разработанная Нахимовым. В её основу легло глубокое уважение к личности рядового члена экипажа военного судна. Эта система воспитания способствует дисциплинированности и сплочённости экипажа, а также повышению уровня боевой выучки матросов.
Нахимов высоко ценил матросов. Ведь им отводилась важная роль в бою – управлять парусами, наводить орудие на вражеские корабли, вступать в рукопашное сражение при абордаже неприятельских судов. Поэтому Нахимов запрещал офицерам на своём корабле относиться к подчинённым, как крепостным людям. Он считал, что
ИЗ ТРЕХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПОДЧИНЕННЫХ: НАГРАДАМИ, СТРАХОМ И ПРИМЕРОМ — ПОСЛЕДНИЙ ЕСТЬ ВЕРНЕЙШИЙ.
Вехой системы воспитания стало проявление заботы о подчинённых. Матросы (а нередко и офицеры), служившие с Нахимовым на одном корабле, приходили к своему командиру за советом, делились с ним своими делами, заботами. Он помогал им делом, а также требовал от офицеров аналогичного поведения по отношению к подчинённым. В результате таких действий у подчинённых возникало глубокое уважение к командиру.