В Минпросвещения рассказали об учебнике, который раскритиковал Путин во время послания Федеральному собранию

Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и который раскритиковал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, используется в колледжах. Об этом заявили в Минпросвещения России.

«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», — передает ТАСС заявление ведомства.

Фото: pxhere.com

Учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах. Эксперты считают, что сейчас в организациях среднего профессионального образования и профобучения нет качественного подбора учебной литературы.

Во время своего выступления перед Федеральным собранием Путин рассказал, что с удивлением смотрит некоторые современные учебники по истории, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.

Татьяна Леухина