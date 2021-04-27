ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после блокировки приложения «Лаборатория Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую корпорацию Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Apple заявили, что намерены обжаловать решение ФАС, сообщает «РИА Новости».

В августе прошлого года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc. Оно было возбуждено в результате рассмотрения заявления АО «Лаборатория Касперского». В 2019 году российский разработчик пожаловался на отклонение версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). При этом Apple выпустила приложение Screen Time («Экранное время»), которое по своим параметрам совпадает с программой отечественной компании.

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По мнению антимонопольщиков, Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Также ведомство установило, что положения документации американской корпорации содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, по которому корпорация должна удалить из своей документации положения, позволяющие ей отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Также в предписании компанию обязали не давать преимущества приложениям собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков. Сейчас исполнение предписания антимонопольного органа приостановили в связи с обжалованием в суде.

Татьяна Леухина