Итоги дня: новые санкции ЕС и США против России, просьба рестораторов РТ снять ограничения на работу ночью
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 марта.
- Евросоюз и США ввели санкции против высокопоставленных российских руководителей силовых ведомств из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В санкционный список ЕС входят глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов. США же вносят в черный список 14 организаций.
- Больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам: «На фоне снятия ограничений в режиме работы во многих регионах и крупных городах России просим вас также разрешить работу предприятий общественного питания и досугово-развлекательной сферы в вечерне-ночное время и снять вступившие в октябре прошлого года ограничения. Это позволит выжить важной отрасли бизнеса, поддержать смежные сегменты (такси, оптовая торговля, самозанятые и т.п.) и обеспечить рабочие места для жителей города».
- В первый месяц 2021 года у россиян рекордно увеличился индекс свободных денег. Он достиг 82% по сравнению с декабрем 2020 года. Однако, по словам экспертов, это вовсе не связано с улучшением благосостояния населения.
- Подозреваемый во взятке 1,4 млн рублей экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров был доставлен на скорой в казанскую Железнодорожную больницу. Туда его увезли на скорой из полицейского изолятора временного содержания. Следователи обратятся или уже обратились в суд с ходатайством об аресте Петрова.
- Сегодня прошло заседание антикоррупционной комиссии казанского Кремля. На старте заседания глава антикоррупционной комиссии — президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, как негативно влияет это явление на имидж и репутацию Татарстана. «У бизнеса возникает стойкое убеждение о необходимости заложить резервы на коррупционные потери. Это влечет рост цен и стоимости республиканских программ в рамках приоритетных нацпроектов. Такие факты уже имеются, и мы будем жестко на них реагировать. Вне зависимости от имеющихся заслуг и занимаемых должностей», — пообещал Рустам Минниханов.
- В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 31-летнему мужчине, который подпер дверь и поджег дом в Альметьевском районе вместе с хозяином в мае 2020 года. Потом мужчина попытался снова спалить другой дом. Суд признал его виновным в двух поджогах, покушении на убийство и убийстве. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу больше 1,5 миллиона.
- Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно.
- В Казани задержали кондуктора автобуса, который сбежал вчера с дневной выручкой. 32-летнего мужчину задержали по месту жительства в Высокой Горе. Свою вину он признал и рассказал, что все деньги потратил на покупку алкоголя.
- Производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен. В Минсельхозе объяснили рост цен увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения ситуации с заболеваемостью среди животных в Евросоюзе.
- Сегодня в общественном транспорте Казани пассажиры столкнулись с тем, что не могли оплатить проезд банковской картой. По данным Ассоциации АТП, около 13.30 произошел технический сбой со стороны банка. В его причинах пока разбираются. Пассажирам предлагалось оплачивать проезд наличными либо транспортной картой.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности размещения российских самолетов на территории республики. Он напомнил, что у Белоруссии и России в 2014 году, во время проведения чемпионата мира по хоккею, в Минске был опыт, когда российские самолеты прибыли в Белоруссию для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран: «Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить».
- Жители Казани выше остальных россиян оценили работу медицинской и образовательной систем, а также уровень взаимопомощи населения во время пандемии коронавируса. Казанцы оценили работу служб здравоохранения и образования в 3,4 балла, а уровень взаимопомощи населения — в 3,3 балла. Москвичи поставили медслужбам и работникам системы образования за работу в пандемию 3,1 балла, жители Челябинска и Краснодара — 2,9 балла.
- Лефортовский суд Москвы во вторник на два месяца продлил арест экс-журналисту, а ныне советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене. Он останется в СИЗО до 7 мая.
- 3 и 4 марта в Татарстане пройдет проверка региональной, местной и локальной систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Подобные проверки состоятся по всей России.
- Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о предполагаемых сроках появления коллективного иммунитета к коронавирусу — он может сформироваться у населения в августе 2021 года при условии сохранения темпов вакцинации. По словам премьера, определить сроки достижения коллективного иммунитета можно с помощью математической модели, учитывающей ситуацию по каждому региону России и в целом по стране.
- Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на ближайшие несколько недель переедет на резервный стадион «Металлург». Причина — ремонтные работы, которые проходят на стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира по футболу — 2018 татарстанской компанией ПСО «Казань». Сейчас компания устраняет выявленные на стадионе дефекты. ПСО «Казань» признало гарантийный случай, подписало необходимые акты и документы и обязалось за свой счет устранять выявленные дефекты. Однако некоторые детали для ремонтных работ потребуют времени на доставку, поэтому ремонт продолжится примерно до 15—20 марта.
- Volvo Cars планирует к 2030 году перейти на производство исключительно электромобилей. Шведский автоконцерн также намерен выпустить новое семейство автомобилей с электроприводом. Продаваться они будут только онлайн.
- На месте ресторана LoveStory на Кремлевской набережной откроется «Макдоналдс». Открытие ресторана быстрого питания запланировано на июнь. Двухэтажное здание с летней верандой сможет вместить до 240 клиентов.
- СК РФ по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего главы Кулангинского сельского поселения Кайбицкого района. 7 декабря 2020 года проживавшие в поселке Кулангинского района супруги обратились к главе поселения с жалобой на дикую лису, воровавшую кур из их хозяйства. После этого вечером обвиняемый пришел к ним с ружьем, чтобы убить хищника. В нескольких десятках метров на территории домохозяйства он увидел свет налобного фонаря хозяйки дома. В темноте он принял свет за глаза животного и дважды выстрелил, тем самым ранив женщину — она скончалась по дороге.
- Организаторы международного конкурса «Евровидение» утвердили сокращенный сценарий его проведения в 2021 году. Так, команды каждой страны должны будут ехать в меньшем составе, чем обычно. Кроме того, ограничено число журналистов, которые смогут присутствовать на мероприятии. Решение о присутствии зрителей пока не принято.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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