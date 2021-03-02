Голикова назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о предполагаемых сроках появления коллективного иммунитета в коронавирусу — он может сформироваться у населения в августе 2021 года при условии сохранения темпов вакцинации.



«Если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы, как страна, достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — рассказала она в интервью ТАСС. По ее словам, это может произойти даже раньше.

По словам премьера, определить сроки достижения коллективного иммунитета можно с помощью математической модели, учитывающей ситуацию по каждому региону России и в целом по стране.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что в зависимости от региона России иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70% населения. При этом он отмечал, что «этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс».

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявляла, что в мире менее 10% населения выработали антитела к коронавирусу.

Маргарита Головатенко