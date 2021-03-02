Минниханов о коррупции: «Если я закрою глаза — значит, я буду способствовать»

Публичная «порка» ВИП-чиновников в казанском Кремле — за какие бюджетные грехи извинялись министры спорта, образования и строительства

Шквал негатива в присутствии СМИ выплеснули сегодня на «генералов» муниципальных районов и министерств республики на заседании антикоррупционной комиссии казанского Кремля. Одним досталось за фиктивно отдохнувших в летних лагерях детей и липовых студентов, другим — за «прихватизацию» со списанием на металлолом служебного «Мицубиси», а руководству бюджетной «Сетевой компании» попеняли на выбор банка и переплату 25 млн аффилированным подрядчикам. Президент Татарстана Рустам Минниханов убеждал глав требовать выполнения работ «до последнего гвоздя» и не подписывать себе «путевку к Липскому».

Связь с космосом и бизнес-резервы «на коррупцию»



Беспрецедентно открытым и содержательным оказался сегодняшний антикоррупционный совет в казанском Кремле. В прошлые годы журналистов либо не приглашали на его заседания вовсе, либо пускали посмотреть фильм об итогах работы да послушать лишь ключевой доклад, без обсуждений. Сегодня использовали кардинально иной подход. Притом что озвученные факты проверок и возбужденных дел больше напоминали публичную порку отдельных руководителей.

На старте заседания глава антикоррупционной комиссии — президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, как негативно влияет это явление на имидж и репутацию Татарстана.

«У бизнеса возникает стойкое убеждение о необходимости заложить резервы на коррупционные потери. Это влечет рост цен и стоимости республиканских программ в рамках приоритетных нацпроектов. Такие факты уже имеются, и мы будем жестко на них реагировать. Вне зависимости от имеющихся заслуг и занимаемых должностей», — пообещал Рустам Минниханов.

Минниханов, ссылаясь на данные социсследований, рассказал: за 10 лет в республике число попавших в коррупционную ситуацию сократилось в 2,5 раза. Однако за год количество зарегистрированных преступлений в этой сфере перевалило за тысячу, а ущерб от них составил 402 млн рублей.

Минниханов рассказал: за год количество зарегистрированных преступлений в этой сфере перевалило за тысячу, а ущерб от них составил 402 млн рублей

К вопросу о деньгах — за год в республике обнаружили почти 1,9 тысячи неиспользуемых государственных и муниципальных объектов. «К сожалению, мы иногда строили школы, садики, особенно в сельской местности, которые сегодня или используются частично, или не имеют применения», — сообщил глава республики. Часть таких объектов придется списать как аварийные, но часть еще могут быть реализованы и послужат хоть кому-то.

Далее выяснилось, за коронавирусный год число неиспользованных земель в Татарстане выросло в 2,5 раза — аж до 107 тысяч га с лишним. Именно такие данные были получены благодаря снимкам из космоса. При этом в сельхозоборот вернули лишь треть «целины». Часть территорий стали свалками.

И это в то время, как земля в Татарстане была и остается самым востребованным ресурсом коррупционеров. За участие в отчуждении муниципальных земель в 2020-м привлечены к ответственности 13 глав поселений, во взятке полмиллиона рублей обвинен экс-руководитель ПИЗО Бугульмы, еще одного чиновника подозревают в получении взятки участком за 2 млн рублей в обмен на фиктивную выписку из похозяйственной книги. В Казани предправления СНТ «Заря» получил 4,5 года за «прихватизацию» 12 участков (0,6 га) в районе Старого Победилово. Под суд пошла группа чиновников БТИ, Росреестра и риелторов, обвиняемых в отчуждении земель по фиктивным постановлениям советских лет.

«Тянут где только возможно: на песнях и плясках, дорогах и лампочках», — так характеризовали ситуацию с бюджетным воровством организаторы заседания в фильме, который сегодня продемонстрировали собравшимся в Кремле.

Ключевой доклад занял от силы 30 минут, но за это время начальник президентского управления по антикоррупционной политике РТ Марс Бадрутдинов успел неоднократно пройтись по больным местам двух районов — Алькеевского и Дрожжановского

«Скромные» миллиардеры в Альметьевске и круговая порука в образовании

Ключевой доклад занял от силы 30 минут, но за это время начальник президентского управления по антикоррупционной политике РТ Марс Бадрутдинов успел неоднократно пройтись по больным местам двух районов — Алькеевского и Дрожжановского. Впрочем, примерами негативных последствий коррупции только на этих территориях не ограничился. В зону критики попали также четыре татарстанских министерства — Минзем, Минмолодежи, Минспорта и Минстрой.

Впрочем, первый «профилактический» заряд полетел в сторону депутатского корпуса нефтеграда. Бадрутдинов сообщил, что два депутата Альметьевского района на пару позабыли отразить в своих декларациях 650 млн рублей доходов за 2019 год и свыше 50 объектов недвижимости — земли, дома, квартиры. «Может, из скромности, а может, стыдно перед избирателями, треть из которых — пенсионеры, живущие на 15 тыс. в месяц», — отметил докладчик.

Лишились ли засекреченные избранники депутатских мандатов — на заседании не прозвучало. В отличие от информации по руководителям сельских поселений в Алькеевском и Высокогорском районах Рашиду Мусину и Асхату Низамову, которые досрочно лишились должностей за предоставление недостоверных сведений о доходах и попали в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия. Со слов Бадрутдинова, глава Дубъязов Низамов еще и скрыл конфликт интересов, когда купил 40 га сельхозземли, подарил их зятю, а затем «пытался изменить генплан для включения земли в границы поселения и перевода [в категорию] под ИЖС (индивидуальное строительство жилья, — прим. ред.)». А еще «заключил больше 10 муниципальных контрактов с фирмами дочери и ее мужа».

Сейчас в реестре уволенных — 24 татарстанца. «Это как список недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Вся страна владеет информацией о причинах увольнения, и в течение пяти лет для включенных в списки закрыт вопрос о приеме на работу в государственные и муниципальные структуры. Все перечеркивает один неверный поступок», — объяснил последствия попадания в реестр бывший руководитель УБЭП МВД Татарстана.

По данным Бадрутдинова, рост вскрытых преступлений в этой сфере за год вырос на четверть. А ущерб от них в 402 млн рублей — чуть меньше годовых доходов таких районов, как Кайбицкий, Атнинский, Камско-Устьинский

По данным этого ВИП-борца с коррупцией, рост вскрытых преступлений в этой сфере за год вырос на четверть. А ущерб от них в 402 млн рублей — чуть меньше годовых доходов таких районов, как Кайбицкий, Атнинский, Камско-Устьинский. Впечатляющую статистику Бадрутдинов объясняет активностью силовиков и системными нарушениями.

Так в Дрожжановском техникуме отраслевых технологий фиктивно зачислили и выдали дипломы 60 студентам-очникам, которые не посещали занятия, но им платили стипендию. Ради создания благостной картины востребованности рабочих профессий на обучение трактористами записали даже студентов очных отделений вузов, ну и директора техникума. Он уже уволен, стипендии возвращены. Еще 12 студентов-призраков обнаружили в Апастовском аграрном колледже, причем пятеро «отучились» уже три года. Все это время преподаватели исправно заполняли журналы посещения занятий, зачетные книжки и экзаменационные ведомости. «Какая-то круговая порука, которую в упор не видят ответственные лица муниципалитета и Министерства образования!» — возмутился глава профильного президентского управления.

Как замглавы алькеевского исполкома подрабатывал охранником фермы

Досталось Алькеевскому району. Проверяющие казанского Кремля уличили начальника отдела культуры в фиктивном трудоустройстве концертмейстера в местный клуб и «левых» выплатах зарплаты в 400 тысяч рублей за 4 года. Хотя никто за эти деньги «не играл на рояле и не руководил местным оркестром» в клубе, на строительство которого республика нашла бюджетные деньги. И получила фикцию — средства «утекают на нецелевые расходы для обеспечения комфорта местного начальника».

«Какое отношение к власти мы потом ждем от населения? — адресовал вопрос в зал Марс Бадрутдинов. — Люди прекрасно видят, как живут руководители, которых уже нарицательно и негативно называют чиновниками».

В том же районе на балансе отдела культуры и его учреждений числились 14 авто. Лишь три машины проверяющие сочли пригодными к эксплуатации. «Остальные машины хранились по частным подворьям, часть из них не подлежат восстановлению. Некоторые были в таком состоянии, что кроме как под курятник или конуру для бездомных собак их использовать невозможно», — сообщил докладчик, и в это время на слайде старенькую машину облепили фотофигурки собак и кур. Но собравшимся было не до смеха — за весь автохлам ежегодно выплачивался транспортный налог.

Фото: tatcenter.ru

Получив в муниципальную собственность из республики внедорожник «Мицубиси Паджеро», сотрудники Алькеевского исполкома в сентябре 2019-го списали его по нулевой остаточной стоимости и по бумагам сдали как лом черного металла — полторы тонны железа за 15 тысяч рублей. А в 2020-м этот списанный «терминатор» вдруг обнаружился в автосервисе местного предпринимателя со следами ДТП и восстановительного ремонта.

Признаки присвоения бюджетных средств ревизоры Кремля усмотрели в действиях заместителя главы исполкома того же района. И тот тут же поспешил вернуть в казну миллион рублей, полученный от Минсельхозпрода в качестве социальной выплаты на строительство жилья. Нюанс в том, что при оформлении выплаты чиновника записали... охранником животноводческого комплекса, которым он не был.

Власти Дрожжановского района отличились операциями со служебными иномарками. На протяжении пяти лет заключали договоры на их ремонт с главой КФХ и частным предпринимателем, заплатили в общей сложности 2,2 млн рублей, а на деле все машины ремонтировали в специализированных мастерских в Казани — по более низкой ставке.

Начальника Дрожжановского райотдела образования упрекнули в использовании служебного авто в личных целях. Хотя отметили — нарушению поспособствовало то, что и топливная карта, и автомобиль не были закреплены за ответственными лицами, а на списание ГСМ с заполнением подложных путевых листов на другую машину почему-то закрывали глаза.

В Дрожжановском техникуме отраслевых технологий фиктивно зачислили и выдали дипломы 60 студентам-очникам, которые не посещали занятия, но им платили стипендию. Фото: vk.com

Докладчик предложил пересмотреть существующую практику передачи министерских машин с пробегом в районы — отдавать их лишь туда, где они действительно нужны, а если нет — продавать с торгов.

Безвозвратный заем для дочки топа «Сетевой компании»

Признаки конфликта интересов были установлены у ряда руководителей АО «Сетевая компания». Бадрутдинов напомнил — затраты этой организации с госдолей закладываются в тариф на электроэнергию.

Но при этом для оказания медицинских услуг «сетевики» выбрали клинику ООО «Здравствуйте», в которой трудится финансовым директором дочь одного из боссов АО. С 2016-го на заказах «Сетевой» клиника получила свыше 30 млн рублей. А дочери-финдиректору, помимо зарплаты, был выдан еще и безвозвратный (!) заем в 1,9 млн рублей.

Проверяющие выявили коррупционные риски и у целого ряда аффилированных организаций, оказывающих услуги данному АО, в том числе по строительству и монтажу электросетей. Выборочный мониторинг республиканской экспертной группы выявил завышение объемов, стоимости материалов и трудозатрат аж на 25 млн рублей — 16% от суммы контрактов. Ложатся ли все эти переплаты на тариф и пользователей — вопрос риторический.

Смутил проверяющих и тот факт, что деньги компании (включая депозиты) и свои собственные средства руководители АО держат в одном и том же финансово-кредитном учреждении.

«Банк с выгодой пользуется чужими деньгами. Его руководство связано с руководством компании корпоративными отношениями. Получается, что сотрудничество двух юридических лиц приносит им личную выгоду, что создает конфликт интересов», — сообщил Марс Бадрутдинов.

В совет директоров АО «Сетевая компания» информация о возможном конфликте не поступала. Фото: tatarstan.ru

И добавил, что в совет директоров АО «Сетевая компания», которым руководит премьер-министр РТ Алексей Песошин, информация о возможном конфликте не поступала. А держатель акций АО — Минземимущество РТ никаких мер по проверке ситуации не осуществляло.



«Не бывает плохих солдат. Оценку должен получить генерал»

Масштабными нарушениями обернулась реализация госпрограммы по формированию современной городской среды в Кайбицах и Зеленодольске. В Больших Кайбицах подрядчик сэкономил 200 тысяч рублей (вдвое дешевле) на ширине песчаного покрытия, а установленные в парке малые архитектурные объекты не отвечали ГОСТу. Отдых в парке оценили как опасный — в первую очередь для детей. Обрывы канатов на тренажерах, электропровода без изоляции. При этом общий объем работ по смете проверяющие сочли завышенным почти на полмиллиона рублей.

В парке у ДК «Родина» в Зеленодольске и вовсе вскрыли фальсификацию. По документам комплектующие тренажеров закупали у известных производителей, на деле — заказали у сторонних поставщиков и собрали на необорудованных складах, а паспорта комплектующих подделывали.

Масштабными нарушениями обернулась реализация госпрограммы по формированию современной городской среды в Кайбицах и Зеленодольске. Фото: zpravda.ru

— Несмотря на все недостатки, детские площадки были приняты ответственными лицами. Даже гарантийное письмо о безопасности подписано, — подчеркнул Бадрутдинов. — Напрашивается вывод, что подписи на документах ставят, не выходя из кабинетов. Иначе сложно представить, что объекты могут быть приняты с такими недоделками и недостатками.

Схожие проблемы с безопасностью новых детских площадок наблюдались в Арском, Атнинском и Высокогорском районах. Зафиксировали, в частности, деформацию дверных проемов, отслоение настенной плитки, отсутствие изоляции электропроводов и коррозию болтовых креплений.

По мнению начальника антикоррупционного управления, такие проблемы заставляют задуматься об эффективности работы Минстроя и заказчика в лице Главинвестроя РТ.

«Целесообразно повысить степень ответственности за осуществление контроля. Как известно, не бывает плохих солдат. Оценку должен получить генерал, не обеспечивший нормальную работу», — заявил Марс Бадрутдинов.

Досталось и «генералам», отвечающим за молодежь. В условиях жесткой экономии и негативной ситуации республика сохранила финансирование на летние путевки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но в Апастовском районе ревизоры усмотрели «признаки воровства даже у детей».

— Подтверждено 39 случаев, когда ГБУ «Лето», подведомственное Минмолодежи республики, перечислило в санаторно-оздоровительный лагерь «Свияга+» деньги за фактически не оказанные детям услуги. Детей там даже не было. Бюджет потерял более миллиона рублей, — сообщил докладчик.

ГБУ «Лето», подведомственное Минмолодежи республики, перечислило в санаторно-оздоровительный лагерь «Свияга+» деньги за фактически не оказанные детям услуги. Детей там даже не было. Фото: yandex.ru

По схожему сценарию прошла профильная смена «Клуба веселых и находчивых», оплаченная тем же ГБУ. Третий факт фиктивного отдыха проверяют уже силовики. А Бадрутдинов констатировал: «Отсутствие контроля министерства по делам молодежи за работой подведомственных организаций и формальное отношение перечеркивает хорошее, что делает республика».

Президент — главам: «До последнего гвоздя требуйте! Не принимайте объект»

«Не очень приятно слушать эту информацию», — признался после доклада своего подчиненного Рустам Минниханов и попросил объясниться присутствующих в зале министров.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин подтвердил — факты приписок студентов в Дрожжановском и Апастовском районах имели место. Нарушения есть еще в 12 районах, где пока проводится дополнительная проверка. «Усилим контроль, Рустам Нургалиевич», — пообещал он. «Гнать нужно всех таких людей. Зачем они нам нужны. Стыд и позор», — отозвался президент и нашел в зале главу Минмолодежи РТ Дамира Фаттахова: «Летом дети должны отдыхать. Как вы можете объяснить... эти «благотворительные» действия?»

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин подтвердил — факты приписок студентов в Дрожжановском и Апастовском районах имели место

Повинную голову меч не сечет. «Ненадлежащий контроль — мой личный и министерства», — отвечал Дамир Фаттахов.

— Если человеку не доверяете — у вас все полномочия, меняйте его. Вот я отвечаю за вас. Если вы не справляетесь, я должен подумать о вашем соответствии... Уже на отдыхе детей «бизнес» сделали, — продолжил Рустам Минниханов.

По версии министра, весной санаторные смены провести не смогли из-за пандемии, перенесли на осень. Президент посоветовал: «Тогда верните деньги. Это же очень просто сделать. Или заактируйте дебиторскую задолженность. Никаких оправданий — бесконтрольность».

Тут настал черед нового министра строительства РТ Марата Айзатуллина.

— Ты же сам в ГИСУ [руководителем] работал, и вот эти косяки еще, наверное, твое наследие, — обратился к нему Минниханов. — Ты понимаешь, что строитель хочет тебя обмануть, но ты же подпись свою ставишь... Как можно подписывать? У нас что, лишние деньги, что ли?! Ну ладно, вы подписали, а как исполком мог принять у вас?..

Следом на заседании подняли главу Сармановского района, где за утрату доверия успели неправомерно уволить начальника отдела культуры — критиковала качество ремонта клуба. Формально поводом послужил конфликт интересов, ранее признанный комиссией исполкома отсутствующим. Уволенной удалось добиться восстановления в должности и доказать — ремонт дома культуры в селе Большое Нуркеево был плохим. Подрядчик завысил объем работ, заменил часть материалов более дешевыми аналогами, а уже через месяц отремонтированному зданию потребовался... новый ремонт. Хотя ГИСУ все работы приняло.

Следом на заседании подняли главу Сармановского района, где за утрату доверия успели неправомерно уволить начальника отдела культуры

— Как можно было принять такую работу или подрядчик — ваш близкий? — сетовал глава республики.

— Там прекрасный капремонт, — прозвучал ответ из зала.

Рустам Минниханов обратился ко всем главам районов: республика прислушивается и поддерживает рекомендованных с места подрядчиков, но вправе и спрашивать.

— Это же для вас делается — не Айзатуллину, не Минниханову. До последнего гвоздя надо потребовать, чтобы вся работа была. Не принимайте объект. Куда он [подрядчик] денется? Не принимайте объект! Всем главам официально говорю: те, кто подписывает, они себе подписывают путевку... вот, пожалуйста, Липский (глава Следкома по РТ) готов рассмотреть все эти подписи внимательно...

«Ругаться ни с кем неохота… Если я закрою глаза, значит, я буду способствовать таким явлениям», — подытожил сказанное главам муниципалитетов президент республики.

Липский озвучил санкцию для Петрова

Глава Следкома по РТ Валерий Липский в своем докладе сравнил ситуацию в Татарстане с Башкирией, где отработал в ранге и.о. руководителя 2019 год. По его словам, количество преступлений со стороны спецсубъектов (депутатов и госслужащих) в нашей республике почти вдвое меньше, чем у соседей. При этом в целом за 2020 год в Следкоме по РТ зафиксирован рост и по количеству возбужденных (на 5,5%), и по количеству расследованных (на 64%) дел о коррупционных преступлениях. В ходе следствия возмещен ущерб на 53 млн рублей, имущество еще на 267 млн попало под арест.

«География коррупционных преступлений охватывает всю республику, — сообщил главный следователь РТ. — Причем зачастую сотрудники и руководители ряда органов власти либо сами участвуют в преступной деятельности, либо попустительствуют ей».

География коррупционных преступлений охватывает всю республику, сообщил главный следователь РТ

В пример он привел «дело МЧС» в отношении замминистра Ильхама Насибуллина и руководителей коммерческой фирмы «ОДС РТ». По версии следствия, через эту организацию бюджет потерял более 161 млн рублей, хотя по сути она дублировала функции государственной поисково-спасательной службы, а работу в ней выполняли спасатели МЧС. А контракты с крупными промышленными объектами шли мимо государственной службы. «В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России», — напомнил Валерий Липский.



Зато татарстанские следователи с декабря 2020-го разрабатывают другого замминистра — Алмаза Мингулова из Минспорта РТ. Он и два начальника отдела того же ведомства подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии главы Следкома, эти и иные лица «обеспечили привилегированное положение для одной из коммерческих фирм при участии в аукционе на поставку комплекта ледовых машин», что обернулось закупкой оборудования, «не соответствующего требованиям госконтракта». Ущерб федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография» оценен в 7 млн рублей.

Дальше Липский прокомментировал задержание знаковой для Татарстана фигуры — бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Он заявил, что в ближайшее время следователи будут просить суд о его аресте. Петрова подозревают в получении взятки около 1,5 млн рублей от коммерческой компании через посредника — бывшего руководителя челнинского отдела Ростехнадзора Хакимова. За эту сумму коммерсантам обещали поспособствовать с разрешением на допуск электроустановки завода Haier к эксплуатации.

— Напоминаю, что санкция по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы — как за убийство, со штрафом до 70-кратной суммы взятки, а в данном случае со штрафом до 100 млн рублей, — сообщил в полной тишине Валерий Липский.



Петрова подозревают в получении взятки около 1,5 млн рублей от коммерческой компании через посредника — бывшего руководителя челнинского отдела Ростехнадзора Хакимова. Фото: tatarstan.ru

По данным «Реального времени», с момента задержания Борису Петрову уже трижды вызывали скорую. Сегодня из полицейского изолятора временного содержания его доставляли в Железнодорожную больницу — для обследования и оказания помощи. Но врачи дали добро на проведение следственных действий, и подозреваемый во взятке был допрошен. Вину не признал. Рассмотрение ходатайства о мере пресечения намечено на завтра.

Затронув ряд других резонансных дел, докладчик заявил: «Не покрываем мы и собственных работников». А затем напомнил о деле экс-руководителя челнинского отдела СК Камиля Халиева и двух его подчиненных, которое по решению Верховного суда РФ будет рассматривать райсуд города Кирова.

Неделю назад задержали руководителя Лениногорского межрайонного следственного отдела, продолжил глава Следкома по РТ. «Сначала им была получена взятка в размере 4 млн рублей, но этого, по его мнению, оказалось мало. Жадность порождает бедность. После этого он потребовал еще 3 млн рублей и был задержан с поличным», — обнародовал версию следствия Валерий Липский, добавив, что «принципиальная правовая оценка его действиям» будет дана и подозреваемый «понесет заслуженное наказание».

Наумова: «Где предел казнокрадству»?

Зампрокурора Татарстана Юлия Наумова назвала широким «масштаб пораженности» коррупцией в Татарстане. «За каждым совершенным коррупционным преступлением со стороны должностных лиц находится авторитет власти, потеря которого трудновосполнима», — сообщила она. И тоже напомнила о деле руководителей Минспорта, умолчав, что признаки преступления были выявлены по материалам прокурорской проверки. По словам Наумовой, чиновники использовали полномочия вопреки интересам службы, сформировав фиктивную начальную цену госконтракта значительно выше рыночной.

Зампрокурора Татарстана Юлия Наумова назвала широким «масштаб пораженности» коррупцией в Татарстане

«Где предел подобному казнокрадству? Неужели право подписи как возможность решить свои личные интересы становится обыденностью?» — прозвучало с трибуны.

Еще один результат прокурорской проверки — дело в отношении главного специалиста отдела строительства, архитектуры и ЖКХ исполкома Высокогорского района Хамитова. По версии силовиков, он требовал и получил взятку за оказание муниципальной услуги — по выдаче уведомления о соответствии пристроенного объекта ИЖС нормам. Еще на двух взятках поймали налоговиков. Бугульминский за получение мзды в 80 тысяч рублей уже осужден, дело его нижнекамского коллеги еще расследуется.

Пример нарушения, которое не повлекло уголовной ответственности, — история экс-сотрудника отдела организации закупок ФСС по РТ Сергея Ковылина. С подачи прокуроров в 2020-м его уволили в связи с утратой доверия. Когда установили — этот чиновник получил беспроцентный заем от коммерсантов-поставщиков средств реабилитации для нужд инвалидов.

«Однако по республике это лишь один случай утраты доверия, хотя основания для применения этой меры возникали не менее 60 раз», — заметила зампрокурора Татарстана.



Еще одним конфликтом интересов Юлия Наумова назвала трудоустройство супруги начальника Главного управления ветеринарии в подведомственное ее мужу учреждение. Никаких попыток урегулировать этот конфликт в организации принято не было.

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов