К 2030 году Volvo перейдет на онлайн-продажу исключительно электромобилей

Volvo Cars планирует к 2030 году перейти на производство исключительно электромобилей. Свои планы компания озвучила в ходе презентации стратегии развития своего бизнеса на ближайшее десятилетие.

Шведский автоконцерн также намерен выпустить новое семейство автомобилей с электроприводом. Продаваться они будут только онлайн.

Фото: wikimedia.org

Volvo будет предлагать своим клиентам электромобили в определенной комплектации, которые затем будут доставлены непосредственно покупателю. Вместе с электромобилями им предоставляют полный пакет сопутствующих услуг, включая «сервисное обслуживание, гарантию, помощь на дороге, а также страхование, где это возможно, и опции домашней зарядки автомобиля», пишет «Коммерсант».

В феврале основатель группы автомобильных компаний ТТС Вячеслав Зубарев предупредил бизнес и власти об угрозе массовых увольнений в автодилерском бизнесе из-за намерения автопроизводителей уйти в онлайн-продажи. Подробности и мнения экспертов — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина