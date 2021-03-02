Евросоюз и США ввели санкции против России

Евросоюз и США ввели санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В санкционный список ЕС входят глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов. Информация опубликована в официальном журнале Евросоюза.

США же вносят в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России, пишет «РИА Новости».

Напомним, что Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политика отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. Подробнее о том, как отреагировало мировое сообщество на приговор Алексею Навальному, — в материале «Реального времени».

22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального. Постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что ответ РФ на новые возможные санкции Евросоюза может быть асимметричным.

Ольга Плешкова