Рестораторы направили Минниханову коллективную просьбу снять ограничения на работу ночью

Больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо (есть в распоряжении «Реального времени») на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам.

В письме рестораторы отметили, что ограничения в период пандемии нанесли серьезный ущерб, приведя к закрытию заведений, резкому и масштабному сокращению на рынке труда и недополученной прибыли. Авторы обращения указывают, что 20% предприятий закрылись, более половины находятся на грани банкротства, 80% лишились 70% выручки. Из-за этого предпринимателям пришлось уволить тысячи людей.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме убытков предпринимателей, по мнению рестораторов, в обществе растет социальная напряженность. Из-за отсутствия мест развлечений ночью Казань теряет свою туристическую привлекательность

«На фоне снятия ограничений в режиме работы во многих регионах и крупных городах России просим вас также разрешить работу предприятий общественного питания и досугово-развлекательной сферы в вечерне-ночное время и снять вступившие в октябре прошлого года ограничения. Это позволит выжить важной отрасли бизнеса, поддержать смежные сегменты (такси, оптовая торговля, самозанятые и т.п.) и обеспечить рабочие места для жителей города», — говорится в письме.



Напомним, что сейчас действует запрет на работу развлекательных учреждений и оказание услуг общественного питания с 24 часов до 6 утра. Послабления были только в новогоднюю ночь.



Ольга Плешкова