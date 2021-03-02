В Казани задержали кондуктора автобуса, сбежавшего с дневной выручкой

В Казани задержали кондуктора автобуса, который сбежал вчера с дневной выручкой. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УВД Казани.

32-летнего мужчину задержали по месту жительства в Высокой Горе. Свою вину он признал и рассказал, что все потратил на покупку алкоголя.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Меру пресечения мужчине определит суд.

Напомним, что вчера кондуктор сбежал с дневной выручкой. Это был первый рабочий день мужчины. Целый день он работал, а затем скрылся с деньгами.



Ольга Плешкова