На Кремлевской набережной откроется «Макдоналдс»

На месте ресторана LoveStory на Кремлевской набережной откроется «Макдоналдс». Заведение планирует открыться уже летом.

Открытие ресторана быстрого питания запланировано на июнь. Двухэтажное здание с летней верандой сможет вместить до 240 клиентов.

Фото: vk.com/kremlinnab

«Мы стремимся быть ближе к каждому гостю, и поэтому будут реализованы самые современные технологии и концепции — кассы самообслуживания, доставка, обслуживание за столами, окно экспресс-выдачи, зона «МакКафе», — передает sntat.ru сообщение компании «Макдоналдс».

Ранее на Кремлевской набережной временно закрывались рестораны и павильоны. Обсуждалась тема убыточности заведений из-за кризиса и отсутствия иностранных туристов. Затем стало известно, что заведения на набережной станут более доступными.

Ольга Плешкова