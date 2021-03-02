В Татарстане 3 и 4 марта пройдет проверка системы оповещения

3 и 4 марта в Татарстане пройдет проверка региональной, местной и локальной систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, в среду через систему оповещения УЗС-2 до 45 единиц дежурно-диспетчерских служб районов будет доведена команда: «Внимание, проводится тренировка по проверке систем оповещения населения». Начало тренировки — в 9.00. В тот же день с 10.30 до 11.30 пройдет передача проверочных сообщений по телеканалу ТНВ и цифровым каналам телевидения и радиовещания 1 и 2 мультиплекса (РТРС-1,2).

Также 3 марта пройдут следующие проверки:

с 9.30 до 10.30 — проверка речевых сиренных установок по районам РТ;

с 10.00 до 10.30 начнется проверка электросирен С-40 с запуском сирен в Казани и районах РТ;

с 9.30 до 10.30 — запуск локальных систем оповещения в автоматическом режиме с ЕДДС муниципальных районов РТ;

с 10.30 до 11.30 — запуск локальных систем оповещения с ДДС предприятий, имеющих системы оповещения и отнесенных к опасным производственным объектам 1-2 класса опасности.

4 марта с 9.00 до 9.30 пройдет проверка системы информирования населения в трамваях и троллейбусах с запуском видеоролика.

В прошлый раз системы оповещения проверяли 2 октября 2020 года.