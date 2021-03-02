Серийного поджигателя из Альметьевского района посадили на 18 лет

В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 31-летнему мужчине, который подпер дверь и поджег дом в Альметьевском районе вместе с хозяином в мае 2020 года.

Напомним, что весной 2020 года к погибшему обратился приятель с просьбой пожить у него. При этом у хозяина дома уже проживал один постоялец. Несколько дней до трагедии мужчины пили вместе спиртные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний прогнал гостя. Ночью он вернулся и поджег дом, при этом подпер входную дверь, чтобы люди не могли спастись. Владелец дома погиб, а его приятель смог выбраться.



Фото: realnoevremya.ru

Однако задержали подозреваемого позже, после того как мужчина попытался снова спалить чужой дом. В нетрезвом виде он пришел в чужой дом и потребовал открыть ему двери. Предполагал, что там находится его знакомая. Дверь пьяному не открыли, тогда он разбил окно, подпер входную дверь табуретом, поджег дом и скрылся. Находившимся в доме трем женщинам (старшей — 54, младшей — 23 года) удалось выбраться и спастись.

Суд признал его виновным в двух поджогах, покушении на убийство и убийстве. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу больше 1,5 миллиона.



Ольга Плешкова