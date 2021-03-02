Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен. Решение было принято на совещании с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, говорится на сайте ведомства.



В Минсельхозе объяснили рост цен увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения ситуации с заболеваемостью среди животных в Евросоюзе.



Согласно последним данным Росстата, за неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца. Стоимость куриного мяса выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%. ФАС начала проверку обоснованности повышения цен.

Ранее «Реальное время» объясняло, что госрегулирование цен на продукты невозможно в России. По данным Bloomberg, Россия вошла в список «горячих точек» из-за роста цен на продукты.

Также в январе Минсельхоз России призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны.