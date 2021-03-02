У россиян резко увеличился индекс свободных денег

В первый месяц 2021 года у россиян рекордно увеличился индекс свободных денег. Он достиг 82% по сравнению с декабрем 2020 года, выяснил исследовательский холдинг «Ромир».

Однако, по словам экспертов, это вовсе не связано с улучшением благосостояния населения. Свободные деньги могли появиться из-за пандемии коронавируса и резкого скачка инфляции. В период неопределенности люди предпочитают формировать личные резервы. Также это связано с тем, что после предновогоднего потребительского ажиотажа расходы граждан снижаются, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Bloomberg выделил Россию среди стран, где проблема роста цен на продовольственные товары может стать угрозой для экономики и власти. Помимо РФ в перечень попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

На прошлой неделе Центробанк спрогнозировал, что годовая инфляция в России будет превышать целевое значение в I—III кварталах 2021 года. При этом ожидается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%.

Татьяна Леухина