Исследование: казанцы выше всех россиян оценили работу систем здравоохранения и образования в пандемию

Жители Казани выше остальных россиян оценили работу медицинской и образовательной систем, а также уровень взаимопомощи населения во время пандемии коронавируса. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Казанцы оценили работу служб в здравоохранения и образования в 3,4 балла, а уровень взаимопомощи населения — в 3,3 балла. Москвичи поставили медслужбам и работникам системы образования за работу в пандемию 3,1 балла, жители Челябинска и Краснодара — 2,9 балла.

Фото: скриншот

Средняя отметка в Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске составила 3 балла. Уровень поддержки и взаимопомощи жителей города екатеринбуржцы оценили в среднем на 3 балла, москвичи и самарцы — на 2,9 балла.

Самый низкие оценки поставили жители Волгограда и Воронежа. По мнению жителей первого города, система здравоохранения и взаимовыручка в пандемию сработали на 2,5 балла. Воронежцы поставили самые низкие оценки за работу системы образования (2,6 балла).

В опросе приняли участие 11 тыс. жителей городов-миллионников старше 18 лет.

Вчера руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане, студентка 5-го курса КГМУ Анна Макарова рассказала, что в пандемию коронавируса в республике работали более 3 тыс. волонтеров-медиков.

Татьяна Леухина