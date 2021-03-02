В Татарстане завершилось расследование убийства женщины главой сельского поселения

СК РФ по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего главы Кулангинского сельского поселения Кайбицкого района — в декабре его обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщает Следком по РТ.



Следствие считает, что 7 декабря 2020 года проживавшие в поселке Кулангинского района супруги обратились к главе поселения с жалобой на дикую лису, воровавшую кур из их хозяйства. После этого вечером обвиняемый пришел к ним с ружьем, чтобы убить хищника. В нескольких десятках метров на территории домохозяйства он увидел свет налобного фонаря хозяйки дома. В темноте он принял свет за глаза животного и дважды выстрелил, тем самым ранив женщину. Супруг повез ее в больницу, но 38-летняя потерпевшая скончалась по дороге.

Обвиняемый полностью признал причастность к совершению преступления. Следствие собрало доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре «Реальное время» сообщало о начале расследования этого происшествия и о возбуждении по нему уголовного дела. Дело находилось на контроле прокуратуры.

Маргарита Головатенко