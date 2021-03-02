В Казани задержанного экс-главу Приволжского Ростехнадзора увезли из изолятора в больницу

По данным «Реального времени», подозреваемый во взятке 1,4 млн рублей экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров доставлен на скорой в казанскую Железнодорожную больницу. Туда его увезли на скорой из полицейского изолятора временного содержания, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, накануне Петрова пригласили в Следком по РТ на допрос в качестве свидетеля, но ознакомили с постановлением о смене статуса и задержали. По данным источников «Реального времени», вчера подозреваемому дважды вызывали скорую — в Следком и изолятор. На тот момент оснований для госпитализации медики не нашли.

По версии следствия, Петров в 2019 году получил взятку на сумму более 1,4 млн рублей через посредника — экс-руководителя челнинского отдела Ростехнадзора. За вышеназванную сумму эту сумму в надзорном ведомстве обещали поспособствовать представителям Haier «в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановки в городе Набережные Челны», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Оперативную разработку чиновников Ростехнадзора проводили сотрудники УЭБиПК МВД и УФСБ по Татарстану.

Напомним, вчера вечером Следком по РТ подтвердил факт Петрова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Петров жаловался на здоровье и настоял на вызове скорой помощи.